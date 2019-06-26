Ольга Наумова покинула "Магнит"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный директор "Магнита" Ольга Наумова покидает свой пост из-за разногласий с советом директоров, ее должность займет действующий президент ретейлера Ян Дюннинг. Об этом говорится в сообщении компании.

"Ян Дюннинг, президент ПАО "Магнит", также возьмет на себя роль генерального директора. Ольга Наумова, в настоящий момент занимающая должность генерального директора "Магнит", приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса", - говорится в сообщении.

Ольга Наумова пришла в "Магнит" в мае 2018 г. на должность исполнительного директора. До этого назначения она занимала должность гендиректора "Пятерочки". В июне 2018 г. Наумова стала генеральным директором "Магнита", сменив на этом посту Хачатура Помбухчана.

О ретейлере

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 г. Сергеем Галицким. "Магнит" стал лидером российского рынка продуктового ретейла по объему выручки и числу магазинов в 2013 году, опередив X5 Retail Group. Однако в 2015 году темпы роста показателей компании замедлились, а в 2016 году "Магнит" показал самое слабое увеличение выручки за всю историю с момента выхода компании на рынок.

В феврале 2018 году ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций "Магнита" за 138 млрд руб. В мае 2018 году ВТБ продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group Александра Винокурова.