"Ямал СПГ" поставил первую партию сжиженного газа в Японию

ТАСС, 26 июня. "Ямал СПГ" отгрузил первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в рамках долгосрочного контракта с концерном Total, говорится в сообщении "Новатэка".

Как отмечается в сообщении, в полном соответствии с графиком, разгрузка танкерной партии была произведена в терминале Тобата.

"Начало отгрузок СПГ на японский рынок является для компании важным событием, поскольку Япония - это значительный СПГ-рынок и одно из приоритетных направлений нашей маркетинговой стратегии", - цитирует пресс-служба слова главы "Новатэка" Леонида Михельсона.

По его словам, дальнейшее развитие логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке будет способствовать расширению поставок в Японию и укреплению торговых и экономических связей между странами.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%).