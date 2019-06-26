Власти Чукотки предложили установить фиксированную цену на топливо северного завоза

ТАСС, 26 июня. Правительство Чукотского автономного округа направило в Федеральную антимонопольную службу и правительство РФ предложение установить фиксированную цену на топливо, поступающее в регион во время северного завоза. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

Ранее ФАС отмечала, что в регионах Дальнего Востока и Сибири на розничном рынке преобладают АЗС частных компаний. При этом розничные цены на них волатильны по сравнению с динамикой в других регионах и зависят от конъюнктуры цен оптового рынка, формируемых на биржевых торгах. Правительство РФ и ФАС ранее договорились о корректировке демпфера для поставок автомобильного топлива на Дальний Восток, что позволит стабилизировать цены на топливо в регионе и повысить экономическую целесообразность поставок топлива.

"Рост цены на топливо в регионе складывается из роста закупочной цены продукта, увеличения транспортных расходов на его доставку и увеличения ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Правительством Чукотского автономного округа в адреса правительства Российской Федерации, ФАС направлены обращения относительно закупки топлива для нужд округа. Предлагается рассмотреть необходимость установления фиксированной оптовой цены на нефтепродукты, закупаемые для регионов северного завоза и создания реестра единственных поставщиков нефтепродуктов, у которых было бы возможно резервировать и закупать необходимые объемы топлива", - говорится в ответе правительства Чукотки на запрос ТАСС.

По данным региональных властей, ежегодно на территорию округа завозится порядка 5-6 тыс. тонн бензина, 16 тыс. тонн авиатоплива и 130 тыс. тонн дизельного топлива. При этом рост закупочных цен не повлиял на объемы топлива, завозимого для прохождения отопительного сезона в навигацию 2019 года.

По информации властей Камчатки, с начала 2019 года рост цен на светлые нефтепродукты не превысил в регионе 2%. Ситуация с обеспечением автомобильным топливом остается стабильной и находится под постоянным наблюдением правительства. В случае значительного колебания как оптовых, так и розничных цен власти проводят переговоры с поставщиками. А при наличии признаков необоснованного изменения отпускных цен либо ограничений в объемах продаж к работе привлекаются контролирующие органы и прежде всего УФАС по Камчатскому краю.

Проблема роста цен на бензины время от времени также появляется и в Приморье, считает председатель комитета по экономической политике и собственности законодательного собрания Приморья Сергей Ищенко. По его словам, нередко это связано с коммерческой накруткой. Но на региональном уровне справляться с этим можно только в рамках работы антимонопольной службы.