Акции "Магнита" отреагировали ростом на новость о смене гендиректора

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Обыкновенные акции ретейлера "Магнит" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 1,49%, до 3 тыс. 745 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:29 мск.

Акции компании демонстрируют положительную динамику на фоне новости о том, что генеральный директор "Магнита" Ольга Наумова покидает свой пост из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса. Ее должность займет действующий президент ретейлера Ян Дюннинг.

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким. "Магнит" стал лидером российского рынка продуктового ретейла по объему выручки и числу магазинов в 2013 году, опередив X5 Retail Group. Однако в 2015 году темпы роста показателей компании замедлились, а в 2016 году "Магнит" показал самое слабое увеличение выручки за всю историю с момента выхода компании на рынок.

В феврале 2018 года ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций "Магнита" за 138 млрд рублей. В мае 2018 года ВТБ продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group Александра Винокурова.