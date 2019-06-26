Хабаровский край предложил США включиться в проекты развития портовых мощностей

ХАБАРОВСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края предложили американским компаниям участвовать в проектах по развитию портов в регионе, сообщил в среду заместитель министра экономического развития Хабаровского края - начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта Максим Тарасов.

"На территории Ванино и Советской Гавани действует режим свободного порта. Там работают 18 резидентов, объем инвестиций составляет 18 млрд рублей. Здесь основным направлением сотрудничества с США может стать реализация проектов по развитию уже действующих портовых мощностей и рыбопереработки", - сказал Тарасов, выступая на 24-м ежегодном заседании Российско-американского тихоокеанского партнерства.

В морском порту в Ванино реализуется проект строительства транспортно-перегрузочного комплекса по перегрузке угля, терминал по перевалке сжиженных углеводородов. Тарасов также сообщил, что в регионе более 60 компаний получили статус резидентов территорий опережающего развития с общим объемом инвестиций на сумму свыше 17 млрд рублей. Он призвал компании подробнее ознакомиться с инвестиционными проектами на территории Хабаровского края.

В Хабаровске 26-27 июня проходит 24-е ежегодное заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства. Делегации России и США в течение двух дней будут обсуждать вопросы взаимодействия в сфере энергетики, туризма, торговли, науки и образования между регионами Дальнего Востока РФ и западного побережья США.