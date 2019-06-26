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Опрос: немецкий бизнес поддерживает проект "Северный поток - 2", несмотря на давление США

Согласно опросу Российско-Германской внешнеторговой палаты, за завершение проекта высказались 93% респондентов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Немецкие бизнесмены считают, что проект "Северный поток - 2" должен быть реализован, несмотря на давление со стороны властей США. Такие данные приводит Российско-Германская внешнеторговая палата по итогам опроса делового сообщества Германии, который представлен на пресс-конференции в ТАСС.

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"Несмотря на колоссальное давление со стороны санкций США, немецкий бизнес по-прежнему поддерживает реализацию проекта "Северный поток - 2", - говорится в исследовании. За завершение проекта высказались 93% респондентов, 7% - против.

С момента введения санкций США реализация проекта "Северный поток - 2" встречает особо сильное противодействие со стороны американских сенаторов, отмечается в докладе палаты.

"В настоящий момент обсуждается принятие нового санкционного пакета, который должен нанести прицельный удар не только по строительству газопровода, но и по всем компаниям, участвующим в проекте", - считают эксперты.

Опрошенным компаниям был задан вопрос, насколько "Северный поток - 2" важен для их бизнеса. 7% участвуют в реализации проекта непосредственно или в качестве поставщиков комплектующих. Для 58% респондентов "Северный поток - 2" никак не влияет на их бизнес, свыше трети (35%) говорят о положительном воздействии в виде посылаемых сигналов.

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