Высадка взрослого трепанга началась на российско-китайском комплексе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты начали высадку взрослых особей трепанга в комплексе для выращивания и переработки гидробионта на побережье бухты Новгородской в Приморье. Проект реализуется по новой технологии, которая подразумевает выращивание трепанга в естественной среде, сообщил журналистам в среду управляющий группы компаний "Гиперион", инициатор проекта Роман Витязев.

Проект реализуют резиденты свободного порта российская компания "Гиперион" и китайская Dalian Shangpintang ("Далянь Шангпитанг"). Объем инвестиций в проект составил около 500 млн рублей. Работа ведется совместно с учеными ДВО РАН.

"Работа по наполнению макротанков (бассейнов) только началась ... планируем в течение двух недель заполнить большую часть или все установки <...> В каждый бассейн, а их здесь порядка 100 штук размером пять на пять метров, выпускается порядка 100 взрослых особей трепанга <...> Китайские специалисты говорят, что у них в КНР при реализации такой технологии с одного такого макротанка размером пять на пять метров получается в среднем 5 млн жизнестойкой молоди трепанга", - рассказал Витязев.

Обычно трепанг выращивают в заводских условиях, для этого трепанг изымают из естественной среды и помещают в искусственную, это снижает качество и жизнестойкость молоди. Технология, по которой реализуется российско-китайский проект, подразумевает выращивание трепанга в естественных для него условиях в море, где территория ограничена только тонкой сеткой, чтобы уменьшить внешнее воздействие. Площадь акватории, на которой реализуется проект, составляет сейчас 336 га. В случае, если проект будет успешным, его следующим этапом должно стать расширение участков и строительство берегового завода для воспроизводства молоди и глубокой переработки трепанга.

Для того, чтобы реализовать этот проект, пришлось скорректировать нормативную базу: акватория бухты несколько лет была недоступна для проектов в области аквакультуры, так как решением исполкома краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 года попала в перечень памятников природы, но в 2019 году в документ были внесены соответствующие поправки, которые сняли ограничения по реализации проекта. "Инвестиционное агентство Приморского края оказало проекту комплексную поддержку. Мы помогли ускорить работу по выведению рыбоводных участков инвестора из зоны ООПТ. Благодаря этому предприниматель смог приступить к реализации проекта", - сообщил директор Инвестиционного агентства Приморского края Дмитрий Ямщиков.

По данным краевой администрации, в Приморье развитием аквакультуры занимаются 92 хозяйства, им предоставлено 329 рыбоводных участков общей площадью 74 тыс. га. По данным на середину июня, в Китай экспортировали приморского трепанга на сумму почти $3 млн.