"Ростелеком" отразил рекордное число кибератак на ресурсы прямой линии с Путиным

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" во время проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня 2019 года зафиксировал и успешно отразил рекордное количество кибератак на сайт и ресурсы видеотрансляции. Об этом говорится в сообщении компании.

"Все зафиксированные во время мероприятия атаки относились к классу DDoS и были своевременно обнаружены и отражены благодаря внедренной компанией системе выявления и защиты от сетевых атак. В 2019 году основной сайт и ресурсы видеотрансляции прямой линии подверглись самому большому количеству атак за все время проведения этого мероприятия", - рассказали в компании.

В "Ростелекоме" уточнили, что атаки фиксировались практически с начала трансляции до ее завершения, причем они отличались повышенной сложностью.

"Максимальный объем отраженной атаки составил 49 Гбит/с и 13 млн пакетов в секунду. Данные цифры не являются рекордными для "Ростелекома". Сложность отражения данных атак определялась в первую очередь продолжительностью и наложением атак друг на друга (суммарная продолжительность атак составила 212 минут), а также динамическим изменением типа проводимых атак", - пояснили в компании.

Так, отмечается в сообщении, "в 2016 году во время прямой линии было зафиксировано всего несколько атак, в 2017 и 2018 годах аналогичные мероприятия прошли и вовсе без кибератак".