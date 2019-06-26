{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

"Ростелеком" отразил рекордное число кибератак на ресурсы прямой линии с Путиным

В компании сообщили, что атаки фиксировались практически с начала трансляции до ее завершения
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" во время проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня 2019 года зафиксировал и успешно отразил рекордное количество кибератак на сайт и ресурсы видеотрансляции. Об этом говорится в сообщении компании.

"Все зафиксированные во время мероприятия атаки относились к классу DDoS и были своевременно обнаружены и отражены благодаря внедренной компанией системе выявления и защиты от сетевых атак. В 2019 году основной сайт и ресурсы видеотрансляции прямой линии подверглись самому большому количеству атак за все время проведения этого мероприятия", - рассказали в компании.

В "Ростелекоме" уточнили, что атаки фиксировались практически с начала трансляции до ее завершения, причем они отличались повышенной сложностью.

"Максимальный объем отраженной атаки составил 49 Гбит/с и 13 млн пакетов в секунду. Данные цифры не являются рекордными для "Ростелекома". Сложность отражения данных атак определялась в первую очередь продолжительностью и наложением атак друг на друга (суммарная продолжительность атак составила 212 минут), а также динамическим изменением типа проводимых атак", - пояснили в компании.

Так, отмечается в сообщении, "в 2016 году во время прямой линии было зафиксировано всего несколько атак, в 2017 и 2018 годах аналогичные мероприятия прошли и вовсе без кибератак".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Володин заявил о восстановлении товарооборота России с европейскими странами
Спикер Госдумы также отметил, что с США товарооборот растет лучше, чем в досанкционный период
Читать полностью