Бизнес-омбудсмен России предложил перевести оплату госзакупок на эскроу-счета

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву ввести новый порядок оплаты государственных и муниципальных контрактов с использованием эскроу-счетов, сообщили ТАСС в пресс-служба бизнес-омбудсмена.

"Прошу вас поручить Министерству экономического развития РФ проработать и внести в правительство предложения по распространению на государственные и муниципальные закупки (по 44-ФЗ и по 223-ФЗ) режима эскроу-счетов, предусматривающего открытие заказчиком при заключении контракта специального банковского счета, перевод всей стоимости контракта на этот счет авансом и поэтапное раскрытие счета в соответствии с исполнением контракта", - пишет Титов в письме главе российского правительства.

В письме отмечается, что с 2015 года Генеральная прокуратура РФ проверяет своевременность оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам. За это время благодаря мерам прокурорского реагирования погашены долги перед хозяйствующими субъектами в размере свыше 120 млрд рублей, сохраняется задолженность по уже выполненным контрактам более чем на 19,5 млрд рублей.

Обращения, поступающие к уполномоченным по защите прав предпринимателей, показывают, что формируются различные новые способы для предприятий в государственной и муниципальной собственности задерживать оплату перед поставщиками.

"Так, в рамках закупок по Федеральному закону от 18.07.2011 №223-ФЗ сформировалась практика установления 60 и 90 дневных сроков оплаты оказанных услуг, поставленных товаров, выполненных работ. Возникают и иные барьеры (в том числе отказы принимать товары, работы, услуги)", - говорится в письме Титова.

Как предполагается, введение нового порядка оплаты госконтрактов с использованием механизма эскроу-счетов должно гарантировать добросовестным исполнителям получение средств в полном объеме.