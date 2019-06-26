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Володин заявил о восстановлении товарооборота России с европейскими странами

Спикер Госдумы также отметил, что с США товарооборот растет лучше, чем в досанкционный период

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и ее ключевыми европейскими партнерами восстанавливается, а товарооборот с США растет быстрее, чем в досанкционный период. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой.

"Восстанавливается товарооборот, он растет достаточно хорошими темпами, с нашими партнерами из европейских стран. Кстати, говоря о росте товарооборота, он растет с США лучше, чем в досанкционный период. То, чего мы не можем сказать в отношении Болгарии", - сказал Володин.

Он заметил, что после введения в отношении РФ западных санкций стране удалось выйти "на полное импортозамещение по продовольствию, по военно-промышленному комплексу, на 95% - по нефтегазовому комплексу". Кроме того, были переориентированы российские рынки. С другой стороны, заметил Володин, экономика многих европейских стран "очень многое потеряла".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичСШАРоссия
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