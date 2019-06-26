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Первую цифровую подстанцию открыли в Татарстане

Инвестиции в ее строительство составили 500 млн рублей

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Первая в Татарстане цифровая подстанция ПС 110 кВ Портовая открыта в среду в Казани, объект позволит обеспечить электроснабжением крупные предприятия и население Вахитовского района города. Проектированием и строительством занималось ОАО "Сетевая компания".

"Это подстанция нового типа, первая цифровая подстанция в Республике Татарстан, восьмая по счету подстанция закрытого типа. [Она] позволяет обеспечить надежным электроснабжением крупные предприятия - такие как "Нэфис Косметикс" и "Мелита", тягловые подстанции, "Метроэлектротранс", станцию "Вахитово", порядка 18 тыс. жителей", - сказал на церемонии открытия премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

По его словам, новая подстанция открывает большой резерв для новых подключений, для проектируемого финансового-административного района вблизи речного порта. "Все новостройки Вахитовского района так или иначе будут завязаны с этой подстанцией", - сказал Песошин.

Как сообщил журналистам исполняющий обязанности главного инженера филиала ОАО "Сетевая компания" - "Казанские электрические сети" Рустем Галимзянов, инвестиции в строительство подстанции составили 500 млн рублей. "Надо понимать, что из этих 500 млн рублей - 250 млн составило строительство самого здания и 250 млн - это закупка оборудования", - сказал он. В пресс-службе сетевой компании уточнили ТАСС, что на строительство направлены ее собственные средства.

ПС 110 кВ Портовая построена на смену находящейся рядом одноименной подстанции, которая была введена в эксплуатацию в 1957 году. Новую подстанцию возводили параллельно с работой старой, не ограничивая электроснабжение потребителей.

ОАО "Сетевая компания" по величине передаваемой мощности входит в десятку самых крупных электросетевых компаний России. Компания создана решением кабинета министров Татарстана в декабре 2011 года в соответствии с планами реформирования энергетики на базе девяти предприятий электрических сетей, которые в настоящее время являются ее филиалами. Основные функции компании: передача и распределение электрической энергии электростанций до потребителей Республики Татарстан и создание условий для подключения новых потребителей.

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