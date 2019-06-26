Госдума приняла закон о праве регионов устанавливать максимально возможный доход для ИП

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий субъектам РФ право устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в отношении групп (подгрупп) и (или) отдельных видов экономической деятельности, являющихся бытовыми услугами, установленных дополнительным перечнем. Документ был инициирован законодательным собранием Вологодской области.

Документ направлен на совершенствование правового регулирования в сфере уплаты налогов предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения (ПСН). Налоговым кодексом РФ установлены виды предпринимательской деятельности, в отношении которых индивидуальными предпринимателями применяется ПСН, в частности, установлен вид предпринимательской деятельности "прочие услуги производственного характера", который содержит более 20 подвидов.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), с 1 января 2017 года вид предпринимательской деятельности "Строительство жилых и нежилых зданий" существует обособленно. Каждому из сопутствующих строительству видов деятельности присвоен отдельный код вида экономической деятельности. Налоговый кодекс обязывает устанавливать для каждого вида деятельности размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

"Это приводит к необходимости оформлять предпринимателю несколько патентов, чтобы осуществлять работы в прежнем объеме. Данное обстоятельство ухудшает положение налогоплательщика и может способствовать снижению поступлений от применения патентной системы налогообложения (ПСН)", - отмечается в пояснительной записке.

Например, законом субъекта РФ станет возможным установить вид предпринимательской деятельности "Строительство зданий под ключ", который объединит такие виды экономической деятельности, являющиеся бытовыми услугами, относящиеся к строительству, как строительство жилых и нежилых зданий, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения и т. д. Следовательно, в отношении этого вида предпринимательской деятельности станет возможным установить один размер потенциального годового дохода, предполагаемого к получению индивидуальным предпринимателем, говорится в пояснительной записке.

Закон улучшит налоговый климат для бизнеса, считают авторы документа. Закон вступит в силу спустя месяц со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.