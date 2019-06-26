Более 588 млн рублей направят в КБР на подготовку к отопительному сезону

НАЛЬЧИК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направят более 588 млн рублей на подготовку к предстоящему отопительному сезону, сообщил в среду замминистра инфраструктуры и цифрового развития региона Жамболат Гасташев.

"На подготовку объектов к отопительному сезону 2019-2020 годов предусмотрено в текущем году 588 млн рублей. Из запланированных объемов финансовых средств, предусмотренных из местных бюджетов на подготовку к осенне-зимнему периоду, процент выполнения на сегодняшний день составляет 26,2%", - сказал Гасташев на совещании, посвященном вопросам подготовки к зиме. В прошлом году на эти цели в КБР было затрачено более 577 млн рублей.

Многоквартирные дома готовы к отопительному сезону на 55%. Обеспокоенность вызывают дома, жители которых не определились со способом управления, отметил он. "Общее количество многоквартирных домов в КБР достигает 3 тыс. 204, из них без формы управления остаются 491 дома, эти дома всегда вызывают озабоченность", - добавил Гасташев.

До начала холодов предстоит провести ремонт внутренних помещений, зданий и сооружений, ревизию и ремонт оборудования котельных и др. По словам Гасташева, паспорта готовности предприятий и муниципалитетов должны быть подписаны до 15 сентября, теплоснабжающих организаций - до 1 октября текущего года и представлены в наше министерство.