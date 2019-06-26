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Норвежская компания предоставит IT-инфраструктуру для 1,2 млн "умных" счетчиков на Тайване

Ожидается, что это позволит своевременно выявлять потенциальные проблемы в электросети

ТАСС, 26 июня. Норвежская технологическая компания Greenbird Integration Technology примет участие в крупномасштабном проекте по внедрению и интеграции ИТ-инфраструктуры для "умных" счетчиков в 1,2 млн домов на Тайване. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Решение Utillhive, предложенное Greenbird, позволит интегрировать данные клиентских счетчиков с единой аналитической платформой в режиме реального времени. Далее вся собранная информация будет консолидирована в единой базе для последующего анализа и моделирования. Ожидается, что это позволит своевременно выявлять потенциальные проблемы в электросети.

Норвежская компания также предоставит дополнительные решения в рамках проекта - Utillhive Data Lake, которое позволит архивировать информацию с целью последующего исторического анализа, и Utillhive Heartbeat для обеспечения сквозного мониторинга потоков данных и оповещения о системных сбоях.

Greenbird уже провела пилотный запуск проекта для 200 тыс. клиентов совместно с тайваньской энергетической компанией TPC.

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Норвегия
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