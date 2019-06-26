{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РФ и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Как сообщили в Совбезе РФ, консультации по этому вопросу прошли накануне в Ханое

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия и Вьетнам будут укреплять сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности. Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, договоренность об этом была достигнута на прошедших в Ханое консультациях, которые провели заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов и заместитель министра общественной безопасности Вьетнама Буй Ван Нам.

"Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам заявили о намерении укреплять практическое сотрудничество по всему спектру вопросов обеспечения международной информационной безопасности, включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва государственного суверенитета, политической, экономической и социальной стабильности, а также в террористических и иных преступных целях, - говорится в сообщении. - Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам, укрепляя двустороннее сотрудничество, договорились поддерживать регулярный двусторонний диалог по проблематике обеспечения международной информационной безопасности".

Участники консультаций также определили подходы к парированию угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и предметно обсудили проблематику противодействия использованию ИКТ в террористических и иных преступных целях. "Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в области обеспечения МИБ (международной информационной безопасности) при координирующей роли ООН, - отметили в СБ РФ. - Подтвердили необходимость продолжения работы под эгидой ООН над правилами ответственного поведения государств в информационном пространстве".

Также стороны подтвердили стратегическую близость подходов по проблематике кибербезопасности.

Теги
РоссияВьетнам
ФАДН проведет служебные проверки по итогам выявленных Счетной палатой нарушений
Как заявил глава агентства, ряд претензий со стороны аудиторов носят технический характер
Читать полностью