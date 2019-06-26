РФ и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия и Вьетнам будут укреплять сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности. Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, договоренность об этом была достигнута на прошедших в Ханое консультациях, которые провели заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов и заместитель министра общественной безопасности Вьетнама Буй Ван Нам.

"Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам заявили о намерении укреплять практическое сотрудничество по всему спектру вопросов обеспечения международной информационной безопасности, включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва государственного суверенитета, политической, экономической и социальной стабильности, а также в террористических и иных преступных целях, - говорится в сообщении. - Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам, укрепляя двустороннее сотрудничество, договорились поддерживать регулярный двусторонний диалог по проблематике обеспечения международной информационной безопасности".

Участники консультаций также определили подходы к парированию угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и предметно обсудили проблематику противодействия использованию ИКТ в террористических и иных преступных целях. "Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в области обеспечения МИБ (международной информационной безопасности) при координирующей роли ООН, - отметили в СБ РФ. - Подтвердили необходимость продолжения работы под эгидой ООН над правилами ответственного поведения государств в информационном пространстве".

Также стороны подтвердили стратегическую близость подходов по проблематике кибербезопасности.