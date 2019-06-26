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ФНС исключит Панаму и Сан-Марино из списка стран, не предоставляющих налоговую информацию

Обновленный проект приказа предусматривает включение в перечень 99 государств и 20 территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения в России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена с 1 января 2020 г. исключить Панаму и Сан-Марино из списка государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для налогообложения с РФ. Соответствующий проект приказа налоговая служба разместила на официальном портале правовой информации.

Таким образом, обновленный проект приказа предусматривает включение в перечень 99 государств и 20 территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения в РФ.

Теги
ПанамаСан-МариноРоссия
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