ФНС исключит Панаму и Сан-Марино из списка стран, не предоставляющих налоговую информацию

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена с 1 января 2020 г. исключить Панаму и Сан-Марино из списка государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для налогообложения с РФ. Соответствующий проект приказа налоговая служба разместила на официальном портале правовой информации.

Таким образом, обновленный проект приказа предусматривает включение в перечень 99 государств и 20 территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения в РФ.