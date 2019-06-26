Банк БРИКС изучает возможность выпуска в 2019 году облигаций в валютах РФ, ЮАР и Индии

ШАНХАЙ, 26 июня. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС работает в направлении того, чтобы в ближайшие шесть месяцев начать выпуск облигаций в валютах России, ЮАР и Индии. Об этом сообщает пресс-служба банка со ссылкой на заявление президент НБР БРИКС Кундапура Ваман Каматха на состоявшейся в среду церемонии по случаю окончания строительства основной части здания новой штаб-квартиры НБР в Шанхае, которая должна быть достроена к 2021 году.

"Мы разместили облигации на сумму 6 млрд юаней. Но сейчас уже речь идет не о юанях. Мы рассматриваем привлечение средств в других валютах - в южноафриканских рандах, российских рублях и индийских рупиях. В течение следующих шести месяцев мы попытаемся начать работу с этими новыми для нас валютами", - приводит пресс-служба слова президента банка.

Банк БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) работает над привлечением фондирования в национальных валютах для кредитования клиентов. В 2016 и 2019 годах НБР провел облигационные выпуски в юанях. В июле 2016 года банк отдельным выпуском разместил на межбанковском рынке материкового Китая пятилетние "зеленые" бонды на 3 млрд юаней.

В начале 2019 года НБР получил разрешение на выпуск облигаций на этом рынке на сумму до 10 млрд юаней. В рамках одобренной юаневой облигационной программы банк в феврале этого года разместил в Китае бонды на 3 млрд юаней.

Банк БРИКС

Политическое решение о создании НБР БРИКС было принято в 2013 году лидерами стран на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Разрешенный к выпуску капитал банка - $100 млрд.

Основная задача банка заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах - членах БРИКС и в развивающихся странах. С 2016 года, когда банк начал операционную деятельность, было одобрено 35 проектов на общую сумму свыше $9 млрд. В утвержденной банком стратегии развития на 2017-2021 годы указывается, что общий объем одобренных советом директоров НБР кредитов к 2021 году может составить от $32 млрд до $44 млрд.