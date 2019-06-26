Транспортные полицейские не поддержали идею о сопровождении каждого самолета

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Транспортные полицейские высказались против личного сопровождения каждого самолета, в том числе чартерных рейсов. Об этом журналистам сообщил начальник управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Олег Калинкин.

"С точки зрения того, что каждый самолет надо взять под сопровождение [полицейскими], я противник этого", - сказал он.

"На сегодняшний день идет дискуссия о создании воздушных маршалов, изучается опыт других стран. В других странах это, как правило, не на государственном уровне, а на уровне авиакомпании, а мы сегодня прекрасно понимаем, что они частные", - сказал Калинкин.

По его словам, на сегодняшний день в России выработан механизм взаимодействия между сотрудниками транспортной полиции и экипажем.

"Сегодня авиационная безопасность в России вышла на высокий уровень", - заключил он.

Воздушными маршалами называют вооруженных сотрудников служб воздушной безопасности, которые находятся на борту самолета в штатской одежде и могут при необходимости обезвредить террористов или дебоширов. Службы есть, например, в США, а также других странах. Ранее ряд СМИ со ссылкой на замглавы полиции по охране общественного порядка на транспорте МВД по ЦФО Александра Тарушкина сообщали о том, что в России могут появиться воздушные маршалы.