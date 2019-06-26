ФАС может оштрафовать Google на 500 тыс. рублей за объявления по написанию дипломов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию Google нарушившей закон о рекламе из-за контекстной рекламы выполняемых под заказ дипломных работ. Таким образом, Google может грозить штраф до 500 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства.

"24 июня 2019 года комиссия ФАС приняла решение о наличии в контекстной рекламе поисковой системы Google нарушения требования закона о рекламе. В соответствии с законодательством не допускается реклама услуг по подготовке и написанию дипломных, диссертаций и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. В сервисе Google Adwords (сервис контекстной поисковой рекламы Google - прим. ТАСС) такая реклама распространялась в декабре 2018 года", - заявили в ФАС.

Так, пояснили в ведомстве, при наборе в системе Google словосочетания "дипломная работа заказать" под строкой поиска отображались соответствующие объявления с пометкой "реклама". Поскольку рекламное объявление клиентов распространяется в системе Google Adwords после того, как оно прошло проверку со стороны модерационных систем, то распространитель рекламы - Google LLC. - несет ответственность за нарушение требований законодательства.

"В отношении компании готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Штраф может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей", - отметили в ФАС.