Инвестиции в строительство в Новой Москве превысили 1,3 трлн рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Объем вложений в строительство на территории Новой Москвы перешагнул планку в 1,3 трлн рублей на 1 июня 2019 года. К 2035 году суммарная цифра инвестиций в социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, а также в недвижимость достигнет 7 трлн рублей, сообщил журналистам руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

"Сегодня проинвестировано в строительство - я не говорю про другие сферы, развитие существующих социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник, благоустройство территорий - здесь только строительство - 1 трлн 300 млрд рублей", - сказал он.

Жидкин рассказал, что в ТиНАО уже построено более 192 км магистральных дорог, а порядка 127 км и 157 км находятся на стадии строительства и проектирования соответственно. На 1 июня построено и введено в эксплуатацию 67 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 40 детских садов, 16 школ и 11 объектов здравоохранения. Площадь построенных объектов недвижимости на сегодняшний день составляет около 16 млн кв. м, генпланом города Москвы предусмотрена возможность увеличения этой цифры до 100 млн кв. м к 2035 году.

По словам Жидкина, число рабочих мест с 2012 года увеличилось почти в три раза. За счет этого увеличения выросли налоговые поступления в бюджет. "Если в 2013 году мы получили порядка 16 млрд рублей, то сегодня 44 млрд рублей, то есть в три раза увеличились доходные поступления в бюджет", - пояснил руководитель департамента.