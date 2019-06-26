Кабмин Украины накануне выборов в Раду решил ограничить рост тарифов на тепло и воду

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Украины в преддверии внеочередных выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, решило ввести предельные цены на тепловую энергию и горячую воду для населения, чтобы уменьшить расходы граждан на оплату коммунальных услуг. Такое решение было принято в среду по инициативе Министерства юстиции страны.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что по итогам проведенного анализа было установлено, что в разных регионах цены на тепло существенно разнятся, при том что цена на газ, уровни зарплат в целом находятся на одинаковом уровне.

"Почему в одних городах цена за гигакалорию 2000 гривен, а в других 1300? Эта разница необъективная и неадекватная. Вопрос справедливости платежек выходит на первый план сегодня", - сказал глава правительства. Он подчеркнул, что установление предельной цены на уровне 1400 гривен ($51,9) за Гкал "даст возможность добиться реальной экономии в платежках граждан".

"Я заставлю "коммунальных баронов" выполнять решение правительства", - сказал он. Между тем такое регулирование не было поддержано всеми членами кабинета министров. Против такой идеи выступили первый вице-премьер Степан Кубив, вице-премьер и министр по вопросам ЖКХ Геннадий Зубко, глава Минфина Оксана Маркарова, министр инфраструктуры Владимир Омелян. В частности, Маркарова отметила, что такое решение может вызвать бюджетные перекосы, необходимость дополнительных средств для покрытия разницы в тарифах, а также будет противоречить выполнению обязательств Киева перед Международным валютным фондом. В ответ Гройсман возразил, что у Киева нет обязательств перед МВФ, чтобы население оплачивало экономически необоснованные, завышенные тарифы.

Претензии также высказал представитель президента в кабмине Андрей Герус, который обратил внимание на важность того, чтобы такое решение было "юридически безупречным" и в будущем не давало поводов для его отмены в судах.

На заседании также было принято решение ввести предельные тарифы на горячую воду в размере 83 гривен за 1 куб.м (для помещений, оборудованных полотенцесушителем), и 75 гривен за 1 куб.м (без полотенцесушителя).