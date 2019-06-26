Совфед одобрил закон об обязательном подключение всех банков РФ к системе быстрых платежей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, регулирующий деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов, а также вводящий обязательное подключение всех российских кредитных организаций к системе быстрых платежей.

"Вносятся изменения, согласно которым к функциям Совета директоров Банка России относится также определение тарифов на услуги в платежной системе Банка России и определение максимальных значений размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств и предоставление иных услуг в рамках платежной системы Банка России", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Закон устанавливает обязанности платежного агрегатора по идентификации торгово-сервисных предприятий, участию в урегулировании спорных операций, обеспечению бесперебойности работы программно-технических средств, а также по соблюдению требований к защите информации при осуществлении перевода денежных средств. Для случаев участия платежного агрегатора в расчетах с торгово-сервисными предприятиями дополнительно предусмотрена обязанность платежного агрегатора по использованию отдельного специального банковского счета, а также установлен его режим. Документ определяет требования к порядку взаимодействия банка и организации - поставщика платежного приложения.

В соответствии с законом предусматривается раскрытие Банку России информации о поставщиках платежных приложений, что будет способствовать повышению эффективности оценки реализуемых банками систем и процедур управления рисками, отмечается в пояснительной записке.