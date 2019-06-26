Роскомнадзор: девять VPN-сервисов не намерены присоединяться к федеральной информсистеме

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Девять VPN-сервисов не намерены выполнять требования законодательства РФ по присоединению к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), сообщил в среду журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Время подходит, законы не предписывают Роскомнадзору конкретных сроков реагирования <...> Для нас уже понятно, что девять VPN-сервисов выполнять требования закона [по присоединению к ФГИС] не будут. Что дальше будем делать, не скажу, поскольку закон предполагает блокировку. В том числе жду закон о [крупных] штрафах [за неприсоединение VPN-сервисов к ФГИС] в окончательной редакции", - сказал он.

Роскомнадзор 28 марта направил требования о необходимости подключения к ФГИС владельцам десяти VPN-сервисов, среди которых есть и продукт компании "Лаборатория Касперского". ФГИС содержит единый реестр запрещенных на территории РФ интернет-ресурсов. Согласно закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны ограничивать доступ к запрещенным в России интернет-ресурсам.

Для получения доступа к реестру сервисы обязаны подключиться к ФГИС в течение 30 рабочих дней с момента направления требований. По данным Роскомнадзора, соответствующие уведомления были направлены, в частности, в адрес сервисов NordVPN, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited.

Законопроект о штрафах

Законопроект о повышении до 18 млн рублей максимального штрафа за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян внесен на рассмотрение Госдумы 13 июня. Авторы инициативы - депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

В частности, невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны, будет грозить штрафом для граждан в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 2 до 6 млн рублей.

За повторное нарушение планируются штрафы для граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юридических лиц - от 6 до 18 млн рублей.

Отвечая на вопрос ТАСС, возможно ли будет применять такие штрафы к компании Google за отказ фильтровать запрещенный в РФ контент, Жаров призвал дождаться прохождения проекта и вступления закона в силу, при этом отметил, что содержание законопроекта о штрафах для иностранных компаний во втором чтении "может поменяться".