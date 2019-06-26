Строительство ж/д ветки от Красноярска до аэропорта оценивается в 7 млрд рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Строительство железнодорожной ветки от аэропорта Красноярска до города оценивается в 7 млрд рублей. Об этом после "Часа субъекта" в Совете Федерации заявил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству России и РЖД изучить возможность строительства железнодорожной ветки от города до аэропорта. Протяженность ветки от станции Бугач до аэропорта составит 34 км, рассматривалась как пассажирская, так и грузовая дорога. Первоначально ветку планировали запустить в Красноярске к Универсиаде 2019 года. Позже губернатор края Александр Усс заявил, что ветку не успеют построить к играм.

"Все строительство оценивается в 7 млрд рублей - это вполне подъемная сумма, причем она отчасти окупаема", - ответил он на вопрос ТАСС.

По словам Усса, проект строительства железнодорожной ветки между городом и аэропортом уже существует, "поэтому при наличии финансирования этот участок железной дороги может быть построен за год-полтора". "Но старт этого проекта увязан с решением по инвестициям в так называемый мультимодальный транспортный узел в аэропорту Черемшанка. <…> Когда наша компания "Русал" представит надежное обоснование об инвестициях в этот транспортный узел, я надеюсь, что и решение по железнодорожной ветке тоже будет поддержано", - добавил губернатор.