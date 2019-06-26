Японская Eneco объявила о разработке низкозатратной технологии производства водорода

ТАСС, 26 июня. Японская энергетическая компания Eneco Holdings разработала технологию, позволяющую получать водород более чем вдвое дешевле по сравнению с существующими аналогами. Об этом сообщает издание Hydrogen Fuel News.

Технология Plasma R Hydrogen позволяет производить водород в промышленных масштабах с помощью электролиза малых объемов воды. Разработанное устройство потребляет минимальное количество электроэнергии и способно сохранять высокую производительность даже при низких температурах.

Цель компании - достичь объемного показателя в 2 литра воды для выработки 65 кВт.ч электроэнергии, достаточных для обеспечения энергией одного домохозяйства в течение недели. На сегодняшний день цена водородного топлива в Японии составляет около 100 иен ($0,93) за кубометр. Ожидается, что с использованием новой технологии затраты сократятся как минимум на две трети, достигнув отметки, не превышающей 30 иен ($0,28).

Применение Plasma R Hydrogen не требует импорта или транспортировки больших объемов ресурсов или крупных капиталовложений: единственным используемым сырьем является вода, что также отвечает цели компании-разработчика по сокращению выбросов CO2.