Госдума уточнила права зарубежных компаний в сфере оптовых закупок лекарств

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволяет российским производителям лекарственных средств и оптовым поставщикам продавать медикаменты иностранным организациям.

На сегодняшний день зарубежные медицинские компании обладают правом беспрепятственного приобретения лекарств. Однако в законе "Об обращении лекарственных средств" нет прямой нормы, позволяющей иностранным организациям покупать лекарства у российских производителей и организаций оптовой торговли.

В связи с этим законопроектом предлагается дополнить перечень лиц, которым производители и оптовики вправе осуществлять продажу лекарственных средств. В список предлагается включить иностранные юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые заключили соглашение с управляющей компанией международного медицинского кластера.

Кроме того, филиалы зарубежных медорганизаций получают право запрашивать лицензию на обращение донорской крови, использование наркотических средств для проведения анестезии и оформление листов временной нетрудоспособности граждан.