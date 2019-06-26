Госдума наделяет "Росатом" полномочиями по сбору и утилизации опасных отходов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, закладывающий основу для работы единого федерального оператора, которому предстоит создать в России прозрачную систему обращения с опасными отходами. Федеральным оператором в этой сфере станет госкорпорация "Росатом".

Оператор будет осуществлять сбор отходов I и II классов опасности, образующихся в результате хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, на основании договора оказания услуг. Он будет заниматься транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов I и II классов опасности самостоятельно или же с привлечением другого оператора.

Как пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, законопроектом "предполагается определение порядка обращения с такими опасными отходами, как конденсаторы, ртутьсодержащие приборы, люминесцентные лампы, аккумуляторы и батарейки, кислоты, щелочи", так как именно они оказывают наиболее серьезное влияние на окружающую среду.

"На данный момент нет систем учета, мониторинга образования и обезвреживания, утилизации и захоронения этих отходов. Поэтому должен быть единый федеральный оператор, который возьмется за эту работу", - отметил Бурматов.

При этом депутат подчеркнул, что действующие в этой сфере компании останутся на рынке, но будут работать совместно с федеральным оператором.