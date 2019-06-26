Власти Подмосковья планируют презентовать инвестпотенциал региона в Индии

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Делегация Московской области планирует презентовать потенциал региона для инвесторов в Индии в октябре или в начале ноября, сообщил в среду журналистам зампредседателя правительства региона Вадим Хромов.

"В этом году мы планируем еще съездить в Индию, это одно из самых больших роуд-шоу. Планируем, скорее всего, съездить в Китай", - сказал Хромов, добавив, что поездка делегации Московской области в Индию планируется в октябре или в начале ноября.

Также Хромов отметил, что ранее делегация региона презентовала инвестиционный потенциал в Корее. "Было проведено более 12 встреч с разными компаниями после презентации потенциала Московской области. Надеемся, что часть этих встреч действительно перерастет в инвестиционную деятельность компаний", - сказал Хромов.