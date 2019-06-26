Совместное российско-австрийское производство гидротурбин для ГЭС открылось под Саратовом

САРАТОВ, 26 июня. /ТАСС/. Завод по производству гидротурбин и их компонентов для гидроэлектростанций (ГЭС) открылся в среду в городе Балаково Саратовской области, общий объем инвестиций в проект составил порядка 2,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Предприятие по производству компонентов гидротурбин ООО "ВолгаГидро" при участии федеральной гидрогенерирующей компании ПАО "РусГидро" и австрийской компании Voith Hydro GmbH & Co.KG стали инвесторами завода, специализирующегося на производстве гидротурбинного оборудования, открытие которого состоялось в Балаково", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в рамках проекта будет создано около 200 новых рабочих мест.

"После ввода в эксплуатацию предприятие будет производить компоненты гидротурбин для Саратовской ГЭС и других объектов на территории РФ и стран СНГ с перспективой выхода на мировой рынок", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, в настоящее время уже заключены договоры до 2026 года на производство компонентов восьми турбин для Саратовской ГЭС.

"Важно отметить, что инвесторы, принимая решение о строительстве завода, высоко оценили конкурентные преимущества саратовской площадки. Создано совместное российско-австрийское предприятие. Это яркий пример того, что у региона серьезный инвестиционный потенциал, и мы намерены его активно раскрывать в дальнейшем", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Радаева.