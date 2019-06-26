Доходы бюджета Архангельской области на 2019 год увеличены на 5 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты архангельского областного собрания в среду приняли поправки в региональный бюджет, в соответствии с ними доходы областной казны в 2019 году увеличены на 5 млрд 86 млн рублей и составят 87,46 млрд рублей. Такая информация содержится в материалах, имеющихся в распоряжении ТАСС. Расходы бюджета увеличены на 3,48 млрд рублей и составили 91,89 млрд рублей, дефицит бюджета сокращен на 1,6 млрд рублей - до 4,4 млрд рублей.

"Дополнительные доходы бюджета составили почти 1,9 млрд рублей. Вторым блоком в бюджет включаются доходы и расходы 2 млрд рублей за счет трансферта от бюджета Москвы на мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Архангельской области. Третий блок, влияющий на основные параметры, - это средства Фонда ЖКХ. В соответствии с решением правления Фонда Архангельской области в 2019 году увеличены лимиты финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на 1 млрд 759 млн рублей", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

За счет средств Фонда ЖКХ планируется профинансировать строительство 300-квартирного дома на Московском проспекте в Архангельске общей площадью 7,1 тыс. кв. м.

Дополнительные доходы будут также направлены на выполнение социально значимых задач, строительство инфраструктурных объектов, поддержку приоритетных отраслей. "На погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений здравоохранения выделены средства в сумме 161 млн рублей", - сообщил журналистам председатель комитета областного Собрания по бюджету, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев.

Дополнительные средства выделяются на ремонты в больницах, на приобретение медицинского оборудования и оснащение ФАПов и Обозерского филиала Плесецкой ЦРБ, на оказание паллиативной помощи. Кроме того, 127 млн рублей направлены на увеличение с 1 октября размера ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда с 456 до 656 рублей, а 71 млн рублей выделен на выплаты компенсации части родительской платы за детские сады.