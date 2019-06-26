США оценили в $50 млрд потери Ирана из-за санкций

ТАСС, 26 июня. Иранские власти лишились $50 млрд из-за наложенных на них санкций США. Об этом в опубликованном в среду интервью телеканалу Al Hadath заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.

"Наложив санкции, мы лишили иранское руководство $50 млрд", - сказал он, сравнив власти в Тегеране с "религиозной коррумпированной мафией".

Хук также отметил, что "выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стал необходимым шагом по противодействию деятельности Ирана", а также обвинил Тегеран в распространении насилия и терроризма на Ближнем Востоке.

8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

В понедельник Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Тегерана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что "позднее на текущей неделе" в санкционный список планируется внести и иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Под санкции попали также восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана), включая генерала, ответственного за уничтожение американского разведывательного беспилотного летательного аппарата 20 июня.