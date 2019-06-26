Fitch повысило рейтинг "Сибура" до BBB- со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Сибура" до уровня BBB- с BB+. Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Повышение рейтинга отражает досрочное сооружение завода "Запсибнефтехим" и более низкие, чем ожидало Fitch, затраты на реализацию этого проекта.

"Запсибнефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Бюджет комплекса при его базовой оценке составляет $9,5 млрд.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ.

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