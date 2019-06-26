{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Fitch повысило рейтинг "Сибура" до BBB- со "стабильным" прогнозом

Такое решение рейтингового агентства связано с досрочным сооружением завода "Запсибнефтехим"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Сибура" до уровня BBB- с BB+. Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Повышение рейтинга отражает досрочное сооружение завода "Запсибнефтехим" и более низкие, чем ожидало Fitch, затраты на реализацию этого проекта.

"Запсибнефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Бюджет комплекса при его базовой оценке составляет $9,5 млрд.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ.

В новость были внесены изменения (15:31 мск) - добавлены подробности по тексту.

Теги
Россия
Министр экономики Японии: сотрудничество Москвы и Токио поможет реализации нацпроектов
Речь идет о развитии взаимодействия по плану из восьми пунктов, предложенному премьером Японии Синдзо Абэ
Читать полностью