Япония и Россия выработали 170 совместных проектов

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Япония и Россия в рамках усилий по расширению экономического сотрудничества за последнее время выработали более 170 совместных проектов, около половины из них находятся на стадии реализации. Об этом заявил в среду в интервью ТАСС министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"Я был назначен министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией в сентябре 2016 года, и с тех пор провел уже 21 встречу с моим партнером, министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, работая вместе с ним над конкретизацией плана сотрудничества из восьми пунктов. В результате по состоянию на начало нынешнего года было выработано уже более 170 проектов с участием частных компаний, примерно половина из них вступила в этап конкретной реализации", - сказал он.

Среди таких успешных проектов министр назвал реабилитационный центр во Владивостоке, формирование российско-японского консорциума, который будет продвигать проект строительства завода по сжиганию мусора в Московской области, активизацию сотрудничества в области перевозки грузов по Транссибирской магистрали.

По словам Хиросигэ Сэко, также "идет рассмотрение вопроса о возможностях двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий, к чему проявляет интерес российская сторона".

Основой для развития экономического сотрудничества двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Как сообщалось ранее, более 60 проектов из 130, разработанных в рамках плана, уже активно реализуются.