КРСК вложит более 470 млн рублей в расширение агропромышленного холдинга в Северной Осетии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК) планирует вложить более 470 млн рублей в модернизацию и расширение производства агропромышленного комплекса в Северной Осетии. Как сообщила в среду пресс-служба корпорации, КРСК и ООО "Агропромышленный холдинг "Мастер-Прайм. Березка" (Республика Северная Осетия - Алания) подписали договор о предоставлении предприятию займа для реализации инвестпроекта "Модернизация упаковочных линий и расширение племенного стада".

"Ключевой целью проекта, финансирование которого уже началось, является создание мощного агропромышленного холдинга на Юге России на базе "Мастер-Прайм. Березка". Его общая стоимость - 600 млн 392 тыс. рублей, в том числе сумма финансирования со стороны КРСК - 472 млн 347 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

На предприятии запланирована модернизация оборудования, после которой объем перерабатываемого молока может увеличиться с 10 до 13 т в сутки. Также предполагается на 200 голов увеличить поголовье коров французской породы Монбельярд и расширить посевные площади кукурузы. На первом этапе инициаторы проекта планируют наладить выпуск сыров моцарелла и качкавал, крем-сыров, рассыпчатого творога и творожных десертов, термостатных молочных продуктов - ряженки, мацони и греческого йогурта.

Предполагается, что предприятие начнет работу в I квартале 2020 года, а в 2021 году выйдет на полную мощность.

В 2018 году КРСК обработала свыше 80 заявок, объем инвестиций в отобранные 10 проектов составляет 9 млрд рублей, порядка 6 млрд рублей из которых - финансирование КРСК.

Агропромышленный холдинг "Мастер-Прайм. Березка" - предприятие с полным циклом производства и переработки молока. Оно включает собственную сырьевую, кормовую базу и молокоперерабатывающий комбинат по выпуску натуральной молочной продукции под брендом "Березка", а также располагает сетью фирменных магазинов. В 2018 году Министерство по делам Северного Кавказа поддержало проект по строительству полностью роботизированной фермы на 3 тыс. голов скота в Северной Осетии, который реализует агропромышленный холдинг "Мастер-Прайм. Березка".