Первый кинозал появится в поселке на севере Ямала осенью 2019 года благодаря нацпроекту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Первый кинозал с современным оборудованием появится в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) осенью 2019 года благодаря нацпроекту "Культура", сообщил в среду ТАСС директор департаменты культуры ЯНАО Евгений Колтунов. Сейчас возможности смотреть фильмы на большом экране у жителей района нет.

"В рамках регионального проекта "Культурная среда" на период 2019-2024 годов планируется оснащение современным кинооборудованием трех учреждений культуры Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2019 году из средств окружного бюджета на реализацию данного мероприятия выделено 5 млн рублей, будет оснащен современным кинооборудованием концертный зал районного центра национальных культур в поселке Тазовский Тазовского района", - сказал Колтунов.

Планируется, что первый сеанс в этом кинозале состоится в октябре, уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Тазовского района. "Тазовчанам покажут картины, доступные в российском прокате, в том числе и новинки. Появление кинозала заметно разнообразит досуг жителей района, потому что возможность смотреть фильмы на большом экране сейчас отсутствует", - пояснили в пресс-службе.

По словам Колтунова, всего в ЯНАО работает 17 частных кинозалов и 11 киноконцертных залов на базе бюджетных учреждений культуры. "Основные кинозалы с большим количеством зрительских мест и оборудованные современными 3D-технологиями расположены в сети культурно-досуговых учреждений в городах Муравленко, Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск. Небольшие кинозалы, которые появляются последние пару лет, в основном, в торговых центрах, больше носят развлекательный характер, используя программы всевозможных виртуальных симуляций", - пояснил он.

Поселок Тазовский расположен на 200 км севернее Полярного круга. По данным местной администрации, в поселке проживает более 7 тыс. человек.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.