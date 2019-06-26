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Путин рассчитывает на выполнение предложений Госсовета по развитию дорог

Президент подчеркнул, что связанность территорий субъектов и муниципалитетов между собой чрезвычайно важна для экономики и для социального самочувствия граждан

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал власти всех уровней выполнять предложения рабочей группы Госсовета по развитию дорог и организации дорожного движения.

"Всем понятно, что дорога - это хорошо, а бездорожье - это плохо, но не всем понятно, к сожалению, что наличие дорог для нашей страны, хорошего качества дорог, имеет чрезвычайно важное и особое значение с учетом огромности нашей территории. Связанность территорий субъектов, муниципалитетов между собой чрезвычайно важна для экономики и для социального самочувствия граждан", - сказал глава государства на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

Он пообещал, что результаты подготовки нынешнего Госсовета будут изучены "с точки зрения практического использования наработанных материалов". Президент рассчитывает, что "все органы исполнительной власти - и на местах, и в центре - будут активно работать над реализацией сделанных предложений".

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