"Уральские локомотивы" поставили РЖД первую "Ласточку" с системой "машинного зрения"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Завод "Уральские локомотивы" (совместное предприятие группы "Синара" и компании Siemens) передал компании "Российские железные дороги" (РЖД) первую "Ласточку" с системой "машинного зрения", которая позволяет вести составы по заранее заданному графику и прибывать на станцию к определенному времени. Об этом сообщила в среду пресс-служба группы "Синара".

"Система "машинного зрения" - один из шагов на пути к внедрению беспилотных технологий вождения скоростных электропоездов. Первая такая система, разработанная по заказу РЖД специалистами АО "НИИАС" (Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте), начнет тестироваться на скоростном электропоезде "Ласточка" №113", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распознать объекты на пути следования помогает набор датчиков. "К примеру, тепловизор срабатывает при плохих погодных условиях, видеокамера ориентирована на дальние расстояния (порядка 1,5 км), а лидары - на ближние дистанции (до 200 м)", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, "Уральские локомотивы" по заказу РЖД в 2019 году дооборудуют 38 "Ласточек", курсирующих на Московском центральном кольце (МЦК), дополнительными ультразвуковыми датчиками, которые позволяют скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 см. "Мониторинг и анализ работы новых систем позволят на основе полученных данных проработать возможности для внедрения технологий вождения подвижного состава без машинистов", - отметили в пресс-службе.

Предприятие "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область) создано в 2010 году на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения для производства и продажи локомотивов и скоростных электропоездов. Завод является совместным предприятием российской машиностроительной группы "Синара" и немецкого концерна Siemens AG. Завод серийно выпускает грузовые электровозы постоянного тока 2ЭС6 "Синара", 2ЭС10 "Гранит" и пассажирские электропоезда "Ласточка".