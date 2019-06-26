Северная Осетия направит на развитие национальной политики почти 12 млн рублей в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июня. /ТАСС/. Северная Осетия направит в 2020 году на развитие национальной политики почти 12 млн рублей в рамках госпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений". Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства по вопросам национальных отношений республики, большая часть средств будет выделена национально-культурным обществам.

"В этом году Федеральное агентство по делам национальностей одобрило заявку республики на получение 11,9 млн рублей. Средства будут расходоваться в 2020 году, сумма является третьей по величине в рейтинге победителей конкурсного отбора после Башкирии и Дагестана. На этот год нам было выделено примерно такое же количество средств", - сказал собеседник агентства.

Заявка министерства республики по вопросам национальных отношений была оценена в 76 баллов, заняв лидирующее первое место в общем рейтинге субъектов РФ, участвовавших в конкурсе. С разницей в 1 балл на втором месте рейтинга - Чечня.

Средства будут направляться на развитие 33 национально-культурных обществ, некоммерческих организаций, проведение укрепляющих общероссийскую идентичность мероприятий в День России и День народного единства, профилактику терроризма и экстремизма.