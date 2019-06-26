"Калашников" представил на "Армии-2019" обновленный электромобиль нового поколения

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" представил электромобиль "Овум" нового поколения, сообщается на сайте "Калашников медиа".

Это модернизированная версия электрокара, созданного концерном по заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. В частности, электромобили "Овум" помогали полицейским обеспечивать безопасность в ходе Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Согласно представленному видео, обновленный электромобиль имеет футуристичный дизайн, выполнен в черном цвете.

"В автомобиле установлена новая система кондиционирования и отопления, а для ее функционирования используется более емкая аккумуляторная батарея. "Овум" оснащен новой регулируемой подвеской и тормозной системой, отличается улучшенной трансмиссией", - говорится в сообщении.

Подробные технические характеристики нового изделия не раскрываются.

В 2018 году резонанс в СМИ и социальных сетях вызвал электрокар от "Калашникова" в кузове ретро-автомобиля ИЖ-21252 "Комби" из-за своего дизайна. Номинальная мощность электрокара - 220 кВт, а запас хода составляет 350 км.

"Армия-2019"

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.