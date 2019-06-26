Около 200 млн рублей направят на ремонт дворов на Ставрополье в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят в 2019 году порядка 200 млн рублей на ремонт дворов многоквартирных домов в регионе. Софинансирование из краевой казны позволит собственникам домов не вкладывать в это свои деньги, сообщила в среду пресс-служба краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

"Собственник обязан софинансировать не менее 20% стоимости работ по благоустройству таких домов. Губернатором края было принято решение заменить софинансирование работ трудовым участием граждан. На эти цели из краевого бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вместо вложения собственных средств жители многоквартирных домов, где будут благоустроены дворы, выйдут на однодневные субботники. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в общей сложности в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на работы по благоустройству городов и сел направят 1,45 млрд рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Ремонт дворов и благоустройство общественных территорий запланированы в 23 районах и городских округах края.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.