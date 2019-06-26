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Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров для сотрудников, отметил глава ведомства
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.

"Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся", сказал он.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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