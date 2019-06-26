Депутаты увеличили в два раза отчисления на дороги муниципалитетам Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в ходе очередной сессии в среду одобрили увеличение в два раза субсидий муниципалитетам на содержание и ремонт дорог. Об этом сообщила журналистам председатель регионального парламента Екатерина Прокопьева.

Архангельская область ежегодно с 2019 года по 2024 год будет получать из федерального бюджета около 570 млн рублей на ремонт дорог архангельской агломерации. Всего на ремонтные работы на дорогах агломерации в 2019-2024 годы планируется направить 4 436,7 млн рублей, из них федеральные средства - 3 408 млн рублей.

"Мы увеличили в два раза сумму отчислений по дорожному фонду для муниципальных районов. В рамках реализации нацпроекта мы направляем крупные денежные средства для ремонта дорог крупных городов, а сельские местности остались на прежних позициях. Сегодня принципиально изменили подход: с 10 до 20 процентов от суммы, собираемых за транспортный налог", - сказала Прокопьева.

Субсидии районам на софинансирование дорожной деятельности в связи с увеличением норматива от базы транспортного налога составят 33 млн рублей. "Мы надеемся, что уже в этом году муниципалитеты смогут рационально распорядиться денежными средствами, а это несколько десятков млн рублей, с учетом поправок", - отметила спикер.

Кроме того, депутаты приняли поправки в бюджет, по которым муниципалитетам на конкурсной основе будет дополнительно направлено 40 млн рублей на ремонт дорог.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" должен быть реализован до 2024 года. Он направлен на снижение смертности в результате дорожных происшествий, увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.