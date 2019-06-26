ЦБ разъяснил предпринимателям, как избежать отказов в проведении банковских операций

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Банк России в составе рабочей группы разработал методические рекомендации для предпринимателей, содержащие инструкции и практические рекомендации, как не попасть под ограничения в рамках применения банками "противолегализационных" мер, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Разработаны методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в причинах отказа от проведения операций и заключения договора банковского счета кредитными организациями по закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Предпринимателям также объясняют, что нужно делать, чтобы избежать такой ситуации", - говорится в пресс-релизе.

В частности, предпринимателям рекомендуется не игнорировать запросы банков на предоставление дополнительных документов и оперативно представлять необходимую информацию, раскрывающую экономическую суть тех или иных операций. Также рекомендуется подробно заполнять платежные документы, своевременно сообщать банку и ФНС РФ об изменениях в структуре компаний, а также не дробить бизнес на множество разных фирм и ИП, поскольку это сигнализирует банку о наличии схем, направленных на минимизацию налоговой базы, и возможные налоговые преступления.

Помимо этого, в материалах разъясняется, при каких условиях от банка может быть получен отказ от проведения операций по счету или отказ от заключения договора банковского счета, какие причины могут вызвать ограничения дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинга), и представлены инструкции, что делать и куда обращаться предпринимателю в том или ином случае. Так, материалы дают возможность предпринимателю понять разницу между приостановкой операций и блокированием наличных и безналичных денежных средств, подозрительными операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю, разъясняют, как классифицируется степень риска клиента и какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента.

Рекомендации были подготовлены специально созданной рабочей группой, в которую вошли представители Банка России, Торгово-промышленной палаты РФ, общественных объединений "Деловая Россия" и "Опора России", Агентства стратегических инициатив.

По мнению авторов документа, методические рекомендации будут способствовать повышению прозрачности при взаимодействии предпринимателей с кредитными организациями, снижению напряженности в вопросах применения банками "противолегализационных" мер, а также повысят уровень информированности бизнеса о работе межведомственной комиссии, созданной при Банке России.