"Аэрофлот" с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.

Так, для внутрироссийских рейсов, отправляющихся с 1 июля, топливный сбор увеличится до 2700 рублей с 2465 рублей. При этом на направлении между Москвой и Якутском сбор вырастет до 4200 рублей с 3965 рублей.

На рейсах между Москвой, Санкт-Петербургом и пунктами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Грузии, отправляющихся с 1 июля, топливный сбор повышен до 1440 рублей с 1080 рублей.

Ранее "Аэрофлот" назвал рост цен на топливо одной из основных причин убытка в первом квартале 2019 года: по международным стандартам финансовой отчетности компания получила чистый убыток в 15,75 млрд рублей, что на 51,2% больше, чем годом ранее.