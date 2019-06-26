Минтранс предлагает отказаться от контроля Ростехнадзора над приемом построенных автодорог

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает отменить обязательный контроль Ростехнадзора над приемом работ по строительству автомобильных дорог. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на заседании Госсовета, который был посвящен развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

"По приемке работ. Сейчас, помимо стройконтроля заказчика, контролирующего приемку, действует еще и технический надзор Ростехнадзора, который, по сути, дублирует стройконтроль. Предлагаем для дорог его отменить, оставить только для действительно особо опасных и технически сложных объектов", - сказал он.

Дитрих пояснил, что имеются в виду уникальные технически сложные искусственные сооружения протяженностью более 100 метров.

"Там Ростехнадзор действительно должен вместе с заказчиком внимательно следить за технологией работы и безопасностью", - заключил Дитрих.

Министр также попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение по этому поводу.