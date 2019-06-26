Профильная подгруппа Госсовета предложила актуализировать базу цен при строительстве дорог

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Подгруппа "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" на заседании Государственного совета, посвященном развитию сети автодорог и организации дорожного движения, предложила пересмотреть цены при строительстве дорог, чтобы избежать участившихся случаев банкротства подрядчиков. Об этом сообщил в своем докладе руководитель подгруппы, врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

"Действующая ценовая база не позволяет учитывать фактические цены на дорожно-строительные материалы, применение федеральных единичных расценок приводит к существенному занижению сметной стоимости. В этой связи необходимо в кратчайшие сроки обеспечить выпуск обновленной федеральной сметно-нормативной базы с учетом внедрения новых технологий, создания региональных центров мониторинга цен, обеспечить наполнение федеральной госинформационной системы ценообразования", - сказал Старовойт.

Как отметил врио губернатора Курской области, действующая на данный момент ценовая база не позволяет учитывать фактические цены на дорожно-строительные материалы, применение федеральных единичных расценок приводит к существенному занижению сметной стоимости, в результате чего подрядчики не выходят на торги либо выполняют работы с нарушением качества вплоть до расторжения контрактов.

"У нас сейчас участились случаи банкротства подрядных организаций по этой причине", - добавил Старовойт.