Дорога Нижний Новгород - Боковая - Йошкар-Ола может стать федеральной в 2020 году

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Росавтодор может присвоить федеральный статус межрегиональной автодороге "Нижний Новгород - Боковая - Йошкар-Ола" в 2020 году - на четыре года раньше, чем планировалось. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства со ссылкой на начальника управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Евгения Варова.

"Ведомство располагает пакетом документов от Марий Эл и готово поддержать перенос сроков смены статуса автодороги с 2024 на 2020 год, однако республиканскому правительству необходимо скоординировать усилия с коллегами из Нижегородской области", - говорится в сообщении.

По словам Варова, при наличии совместной заявки от двух регионов Росавтодор может успеть внести соответствующие изменения в план перспективного развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. "Предложения по корректировке мы направляем в Министерство транспорта РФ в июле", - отметил он.