Глава Бурятии предложил ужесточить антидемпинговые меры при торгах по дорожным работам

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов, возглавляющий рабочую группу Госсовета по направлению "Транспорт", предложил ужесточить антидемпинговые меры при проведении торгов по дорожным работам. Предложение он озвучил в среду в Москве на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

"Мы предлагаем дополнительно проработать вопрос порога антидемпинговых мер при проведении конкурсов и аукционов по строительству, реконструкции и капремонту дорог. На сегодня порог антидемпинга - это 25%. Но анализ качества дорог при таком падении вынуждает пересмотреть его в сторону ужесточения", - сказал Цыденов.

По его словам, предлагается проработать возможность при снижении цены более чем на 10% "требовать от заказчика дополнительные обоснования или финансовое обеспечение".