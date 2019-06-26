Министр финансов Саудовской Аравии заявил о желании Эр-Рияда помогать развитию Палестины

ТАСС, 26 июня. Саудовская Аравия поддержит любые экономические планы и инициативы, которые приведут палестинцев и регион к процветанию. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, заявил в среду министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, выступая в Манаме на международном форуме "Мир во имя процветания" по Палестине, организованном правительством Бахрейна совместно с США.

"Палестинский вопрос очень важен для нас, и мы продолжим отстаивать его, как делали это десятилетиями, - сказал он. - Мы будем постоянно поддерживать палестинцев, как и любой экономический план и все, что принесет им и региону процветание. Этот семинар - хорошая возможность заявить об этом".

Со своей стороны, как передавало агентство Reuters, госминистр финансов ОАЭ Обeйд бен Хумейд ат-Тайер призвал "дать этой инициативе шанс".

"Мир во имя процветания"

Международная встреча в Манаме, которая проходила 25-26 июня, преследовала цель раскрыть экономические аспекты готовящейся американской администрацией "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию. Палестинская администрация сразу же отказалась от участия в форуме, а многие ее представили заявляли, что это мероприятие "обречено на провал". Большинство из них считает, что только после прекращения Израилем оккупации и достижения политического решения, ведущего к созданию независимого и суверенного палестинского государства, последует экономическое процветание, а не наоборот.

Ряд арабских стран также решил воздержаться от поездки в Манаму - об отказе от участия в семинаре объявили Ирак и Ливан. Не приехали на форум и официальные представители Израиля. В МИД РФ расценили конференцию как "очередную американскую попытку сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования". Послали свои делегации на него Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия.

Экономика как предпосылка к миру

В субботу Белый дом обнародовал экономическую часть плана по урегулированию ближневосточного конфликта, предусматривающую, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. Более половины этой суммы предлагается предоставить Палестине в течение десяти лет, в том числе для реализации свыше ста проектов в инфраструктуре, промышленности, медицине и образовании, остальное планируется инвестировать в экономику Египта, Иордании и Ливана. Часть финансирования покроют из бюджета США, однако большие вложения должны будут сделать страны Персидского залива, Запада, а также частный сектор.

Во вторник старший советник президента США Джаред Кушнер, выступая на открытии форума и презентуя эту часть сделки, выразил уверенность в том, что "палестинцы не смогут достичь процветания без справедливого политического урегулирования с Израилем", указав однако, что "принятие экономической части является необходимой предпосылкой для мирного решения". Он также подчеркнул, что этим семинаром США стремятся "создать правильный контекст для мира", заверив в том, что "Америка и президент Трамп не бросят и не откажутся от палестинцев и останутся приверженными лучшему будущему для них и Ближнего Востока, в целом".

При этом он заявил, что политическая составляющая плана сделки, как и ожидалось, не будет представлена на бахрейнской конференции. "Сегодня мы не говорим о политических вопросах. До них мы дойдем в подходящее время", - указал Кушнер.