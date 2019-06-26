ЦРПТ запускает единую платформу для работы с поставщиками оборудования для маркировки

"Создание единой платформы облегчит выбор оборудования и сократит сроки проведения работ по его наладке у компаний, готовящихся к маркировке", - сказал он.

По словам Юсупова, в настоящее время многие компании предоставляют услуги, связанные с подготовкой производителей, импортеров и ритейла к работе с цифровыми кодами, но каждая из них работает по собственным методикам и правилам. "Созданная ЦРПТ платформа, введет эталонные методики тестирований по нанесению кодов и их считыванию для производств разного размера, розницы и логистик", - пояснил он.

В пресс-службе ЦРПТ отметили, что пул партнеров "Честного знака", состоящий из производителей кассового оборудования, операторов фискальных данных, разработчиков ПО и интеграторов уже насчитывает более 100 участников, среди которых Трекмарк, ВКО СИМВОЛ, ОКТО, Меридиан и другие. Операционный директор ТрекМарк Сергей Протасов отметил, что утверждение единых правил ускорит внедрение технологий и решений на площадках производителей и сделает процесс прозрачней для всех участников рынка.

Его поддержал гендиректор компании ОКТО Виктор Аксенов. "Платформа для партнеров "Честного знака" открывает доступ к дорожной карте системы маркировки, позволяя интеграторам создавать решения для рынка на много лет вперед. ЦРПТ активно работает с поставщиками оборудования и программного обеспечения над инновационными решениями, которые делают систему удобнее и доступнее как для производителей, так и для конечных потребителей", - сказал он.

В свою очередь, в "Меридиане" выразили уверенность, что опыт компании, основанный на значительном количестве проведенных опытно-изыскательских работ по маркировке, позволит внести свой вклад в проект. "Мы разделяем общую цель, заключающуюся в том, чтобы дать производителям возможность выбрать наиболее оптимальную технологию и состав оборудования, сокращающий их затраты и сроки внедрения решений", - дополнил заместитель коммерческого директора Меридиан Евгений Гальцев,

О маркировке

В России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.